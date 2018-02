Netflix revela séries favoritas dos maratonistas de 1ª viagem

Passar um fim de semana inteiro diante da TV (do computador, do tablet, do celular…) maratonando uma série é um hábito fácil de adquirir entre os assinantes da Netflix. Segundo levantamento feito pelo site de streaming, mais de 90% dos usuários do canal completaram uma maratona logo no primeiro ano de assinatura — e boa parte deles demorou apenas doze dias após ingressar no site para experimentar a sequência ininterrupta de episódios.

O ranking de seriados mais vistos pelos iniciantes em maratonas é encabeçado pelo drama médico Grey’s Anatomy, seguido por The Walking Dead; Narcos; Breaking Bad; Stranger Things; Prison Break; Vikings; Orange is the New Black; The Vampire Diaries; e 13 Reasons Why.

A maratona do sofá é definida pelo ato de terminar uma temporada de uma série em até sete dias. De acordo com a Netflix, a média global dos maratonistas são três dias seguidos assistindo TV.

Para o levantamento, a empresa analisou os assinantes brasileiros que aderiram ao canal nos últimos cinco anos, e excluiu do ranking títulos infantis ou temporadas com menos de cinco episódios.