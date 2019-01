Netflix revela final menos visto em ‘Black Mirror: Bandersnatch’

(Atenção: o texto abaixo contém spoilers de Black Mirror: Bandersnatch)

Um dos perfis oficiais da Netflix no Twitter revelou qual foi o final menos visto pelo público no filme interativo Black Mirror: Bandersnatch, lançado em 28 de dezembro. O longa, que permitia que o espectador escolhesse algumas das ações do protagonista, Stefan (Fionn Whitehead), tinha cinco desfechos principais.

Segundo a empresa, o final menos visto pelos usuários foi aquele em que o rapaz volta no tempo para a época em que ainda era criança e decidia viajar com a mãe de trem. O passeio termina de maneira trágica depois que o trem em que mãe e filho estavam descarrila e ambos morrem. A última cena mostra Stefan na sala de sua terapeuta, morto – um impacto de sua escolha no passado.

Em entrevista ao site da revista The Hollywood Reporter, a produtora-executiva de Black Mirror Annabel Jones avaliou: “Há uma verdade na vontade de Stefan de voltar e se reunir com sua mãe. Ele é tão consumido pela culpa sobre sua influência ou sobre o que ele acredita que estivesse em suas mãos em relação à morte da mãe que ele se torna obcecado por narrativas ramificadas, porque ele deseja voltar no tempo e mudar as coisas”.

O serviço também revelou que 73% dos espectadores escolheram que Stefan deveria aceitar a proposta de emprego na Tuckersoft, logo no começo da história. Como o público deve ter percebido, porém, o filme mais tarde rechaça essa opção e faz o usuário voltar ao momento da proposta e escolher recusar o emprego.

Bandersnatch foi lançado antes da quinta temporada da série Black Mirror, que deve chegar à plataforma em 2019.