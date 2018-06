Netflix renova ’13 Reasons Why’ para a terceira temporada

A série 13 Reasons Why, da Netflix, ganhará uma terceira temporada, segundo anunciou o serviço de streaming nesta quarta-feira. Sucesso de público, o seriado adolescente aborda temas delicados, como depressão, assédio sexual e suicídio. A nova de episódios é prevista para 2019.

Baseada no livro Os 13 Porquês, de Jay Asher, a trama estreou em 2017. Na primeira temporada, a série acompanhou as treze fitas deixadas por Hannah Baker (Katherine Langford), uma adolescente que cometeu suicídio. Nas gravações, ela dá a sua versão do papel que cada um de seus colegas e professores tiveram em sua morte.

Já o segundo bloco de episódios, lançado em maio deste ano, aborda o impacto da morte de Hannah naqueles que estavam ao seu redor. A protagonista não retornará para a terceira temporada.

“A perda de Hannah continuará tendo bastante impacto neste grupo de pais e adolescentes”, explicou o escritor Brian Yorkey ao Entertainment Weekly. “Mas eu não vejo mais necessidade da presença dela, porque ela terminou de contar seu lado da história”.