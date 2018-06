Netflix lançará série de livros baseada em ‘Stranger Things’

A Netflix fechou um acordo com a editora americana Penguin Random House para o lançamento de livros baseados em Stranger Things, uma das séries de maior sucesso na plataforma de streaming.

De acordo com o site Deadline, os dois primeiros livros da parceria devem ser lançados ainda neste ano. Stranger Things: World Turned Upside Down: The Official Behind-The-Scenes Companion vai mostrar fotos dos bastidores das filmagens da série, artes conceituais e entrevistas com os produtores da série. Já o segundo livro, com nome ainda não divulgado, será uma aventura destinada para leitores adolescentes.

Mais projetos estão previstos para 2019, incluindo uma obra escrita por Gwenda Bond que vai contar a história de Terry Ives, mãe de Onze (Millie Bobby Brown), e como ela entrou no programa de lavagem cerebral MKUltra. Outros livros com histórias originais baseadas na série também estão em desenvolvimento para o próximo ano.

A terceira temporada de Stranger Things está sendo gravada nos Estados Unidos e tem lançamento previsto na Netflix para os primeiros meses de 2019.