Netflix lança trailer de filme de ‘Black Mirror’ e confirma estreia

A Netflix confirmou que vai lançar Bandersnatch, filme da série Black Mirror, nesta sexta-feira 28. O serviço também divulgou o trailer da produção, que se passa em 1984 e mostra um jovem trabalhando em um jogo de aventura. Aos poucos, ele começa a questionar o conceito que conhece de realidade.

Por enquanto, a plataforma não confirmou que se trata de um filme interativo, em que o espectador pode escolher os rumos da história. Rumores que circulam na internet e na imprensa americana sugerem que o longa terá cerca de uma hora e meia de duração, mas, somadas todas as possibilidades de final, são cinco horas de conteúdo.

O filme foi dirigido por David Slade, que já trabalhou em Black Mirror comandando o episódio Metalhead, da quarta temporada. O capítulo, um dos mais fracos do seriado britânico, acompanha uma mulher que foge de uma espécie de cachorro robô.

Fãs da série, aliás, repararam que o trailer de Bandersnatch mostra um cartaz com o escrito “Metalhead” e o cachorro do episódio. Isso só alimenta as teorias de que todos os episódios do seriado são interligados, apesar de poderem ser vistos de maneira independente.