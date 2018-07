Netflix fecha exclusividade com criador de ‘La Casa de Papel’

Álex Pina, o criador da série espanhola La Casa de Papel, que se tornou um surpreendente fenômeno mundial, fechou um contrato com a Netflix para produzir novos projetos com exclusividade para o serviço de streaming. As novas produções serão oferecidas aos assinantes da empresa em todo o mundo — algo em torno de 125 milhões de pessoas.

Como parte do acordo, o próximo passo de Pina é cuidar da terceira leva de episódios de La Casa de Papel, que tem estreia prevista para 2019. Neste ano, a série se tornou a maior audiência da Netflix em língua não-inglesa. A primeira e a segunda partes do programa já estão disponíveis no serviço.

Dentre outros projetos escritos e produzidos por Pina, que é fundador da produtora espanhola Vancouver Media e criador de outras séries como Vis a Vis, El Barco e Los Hombres de Paco, está Sky Rojo, um drama de ação com protagonista feminina, atualmente em desenvolvimento e com início de produção previsto para 2019.

La Casa de Papel é uma série criminal da TV espanhola, que foi ao ar em maio de 2017 no canal Antena 3, e mais tarde foi adquirida pela Netflix, que a distribui em seu catálogo internacional. Em abril, a plataforma anunciou que produzirá a terceira temporada da trama.