Netflix faz piada com virgindade de Sandy em teaser de ‘A Casa de Papel’

Sandy é a nova aposta da Netflix para uma campanha engraçadinha de divulgação de uma de suas produções. Com um texto em que parece comentar a própria vida sexual, a cantora, conhecida pelo comportamento certinho, para não dizer pudico, diz, “Eu resolvi esperar”.

“A gente tem que resistir e esperar a hora certa”, diz Sandy no vídeo da campanha #ResolviEsperar. Na verdade, a mensagem não é de teor sexual, mas contra a pirataria. Os episódios de A Casa de Papel que chegam agora ao catálogo internacional da Netflix estrearam em outubro na Espanha. A demora para a entrada no serviço de streaming fez com que muitos fãs assistissem à série por meio ilegais na internet.

O vídeo ainda conta com o “relato” de outras pessoas que ironizam a possibilidade de pegar “um vírus” e não vivenciar a série com a melhor qualidade possível — o vírus seria uma consequência da pirataria.

“São milhares de pessoas que resolveram não se entregar”, defende Sandy no vídeo. “Quem se resguardou para esse momento vai aproveitar da melhor forma possível, porque tudo tem a sua hora.”

La Casa de Papel é uma série criminal da TV espanhola, que foi ao ar em maio de 2017 no canal Antena 3, e depois foi adquirida pela Netflix, que a distribui em seu catálogo internacional.