Netflix fará filmes e séries sobre ‘As Crônicas de Nárnia’

A saga As Crônicas de Narnia pautará novas séries e filmes da Netflix. Conforme anunciado no Facebook nesta quarta-feira, o serviço de streaming promete desenvolver diversos títulos inspirados no universo mítico de C.S Lewis.

A série de livros do britânico C.S Lewis conta com sete volumes, que somam mais de 100 milhões de cópias vendidas, traduzidas para 47 línguas. Os três primeiros serviram de inspiração para os filmes lançados pela Disney. O primeiro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, foi lançado em 2005 e teve bons resultados, arrecadando 745 milhões de dólares em bilheteria no mundo. Os outros dois, Príncipe Caspian (2008) e A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010), não repetiram o sucesso do primeiro, resultado que empacou a produção de um quarto filme.

A trama acompanha a incursão dos irmãos Pevensie (Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia) por Nárnia, um maravilhoso universo paralelo acessado através de um guarda-roupa. A série completa, que não chegou ao cinema, conta ainda com os livros O Sobrinho do Mago, que narra o início de toda a criação de Nárnia e uma aventura com outras crianças no local; O Cavalo e seu Menino, uma história paralela, que acontece quando os irmãos são adultos e soberanos no país fantasioso; A Cadeira de Prata, protagonizada por Eustáquio, o primo difícil dos Pevensie. A saga termina com todos os personagem em A Última Batalha.

“As histórias de As Crônicas de Nárnia ressoaram por diversas gerações de leitores ao redor do mundo”, comentou Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix. “Famílias se apaixonaram por personagens como Aslan e por todo o mundo de Nárnia, e estamos muito animados em trazer esse universo de volta para as suas casas nos próximos anos”.

“É maravilhoso saber que pessoas ao redor do mundo estão ansioso para ver mais de Nárnia”, disse Douglas Gresham, afilhado de C.S. Lewis, que administra o legado do escritor. Ele atuará como produtor executivo da série ao lado de Vincent Sieber.

Ainda não há informações sobre se o novo acordo da Netflix afeta o filme em andamento da franquia, a Cadeira de Prata.