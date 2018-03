Netflix escolhe ator que vai viver ‘novo’ príncipe Philip em ‘The Crown’

A Netflix escolheu quem vai interpretar o príncipe Philip na terceira e quarta temporadas de The Crown, série que conta a história do reinado de Elizabeth II. O papel, que foi de Matt Smith nos dois primeiros anos, passará a Tobias Menzies, britânico conhecido por séries como Outlander, Game of Thrones e Roma e longas como 007 – Cassino Royale (2006) e Anjos da Noite: Guerras de Sangue (2016).

O seriado deverá renovar seu elenco constantemente para acompanhar o reinado de Elizabeth II. O papel da monarca, que foi de Claire Foy nos dois primeiros anos, será assumido por Olivia Colman nas temporadas 3 e 4. Já Vanessa Kirby, que viveu a princesa Margaret, irmã da rainha, dará lugar a Helena Bonham-Carter nos próximos anos.

A negociação que foi concluída com a contratação de Menzies foi longa. Antes de conversar com o ator, a produtora responsável pela série passou várias semanas negociando com Paul Bettany. O ator que interpreta o personagem Visão nos filmes da Marvel, porém, precisou negar o papel por conflito de agenda, segundo o site da revista The Hollywood Reporter.

The Crown ganhou o noticiário nas últimas semanas ao ser revelado que Claire Foy recebeu menos para interpretar a rainha do que Matt Smith para viver o príncipe Philip. Segundo uma produtora do seriado, isso se deu porque antes de a série estrear, Smith já era mais famoso do que Claire por ter protagonizado a aclamada Doctor Who. A produtora garantiu que a partir de agora “ninguém ganhará mais do que a rainha” e a empresa depois pediu desculpas por ter envolvido os atores nessa controvérsia.