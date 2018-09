Netflix e HBO terminam o Emmy empatados

Troféus, piadas e pedidos de casamentos a parte, a HBO e a Netflix chegaram ao fim do Emmy empatadas. O canal de televisão e o serviço de streaming levaram, cada um, 23 estatuetas para casa, entre a cerimônia desta segunda-feira e os prêmios das categorias técnicas, entregues no fim de semana anterior.

O resultado sela o sucesso dos serviços de streaming na premiação. A grande maioria dos indicados foram programas de plataformas digitais, como a Netflix e a Amazon Prime Video, e de canais híbridos, como a HBO e a FX/Fox – disponíveis tanto na TV, quanto como aplicativos. Poucos candidatos, como o talk-show Last Week Tonight with John Oliver, são transmitidos exclusivamente na televisão.

A NBC, emissora americana, ficou em terceiro lugar, com sete prêmios a menos que as ganhadoras. Em seguida, a FX levou 12 estatuetas; a CNN, 8, empatada com a Amazon Prime Video; e a National Geographic e a VH1, 5 prêmios cada uma. O serviço de streaming Hulu ganhou 4 estatuetas.

Entre as séries, Game of Thrones, da HBO, foi a grande vencedora da noite. A sétima temporada da trama, exibida concomitantemente na TV e no aplicativo HBOGo, arrematou nove estatuetas. The Marvelous Mrs. Maisel, disponível exclusivamente na Amazon, ficou atrás por apenas um prêmio. A minissérie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story levou sete Emmys, à frente de Anthony Bourdain: Parts Unknown, Jesus Christ Superstar Live in Concert, RuPaul’s Drag Race e The Crown, todos com cinco nomeações.