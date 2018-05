Netflix divulga trailer do último episódio de ‘Sense8’; confira

A Netflix divulgou nesta quinta-feira o trailer do episódio de despedida de Sense8. A série foi cancelada em 2017 depois de duas temporadas, por causa de seu alto orçamento. O apelo dos fãs, no entanto, convenceu a plataforma a concluir a trama das irmãs Lilly e Lana Wachowski — a sequência deste texto contém spoiler da segunda temporada.

O seriado acompanha a história de oito pessoas de diversos cantos do mundo ligadas mentalmente. O episódio especial retomará a história do ponto deixado pela segunda temporada, quando Wolfgang (Max Riemelt), uma das partes, é sequestrado por uma organização que quer destruir os sensates (como são chamadas as pessoas que têm esse tipo de conexão). Os outros sete membros, então, se reúnem para tentar salvar o amigo.

O especial de duas horas de Sense8 estreia no dia 8 de junho na Netflix. Pouco mais de uma semana antes, a cidade de São Paulo receberá a pré-estreia da série. Confira abaixo o trailer: