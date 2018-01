Netflix confirma sequência de ‘Bright’, filme com Will Smith

A Netflix confirmou nesta quarta-feira a sequência de Bright. A expectativa é que os protagonistas Will Smith e Joel Edgerton retornem aos seus personagens. Já o diretor David Ayer (Esquadrão Suicida) está confirmado para conduzir e escrever o roteiro do segundo filme.

Bright chegou ao canal de streaming no dia 22 de dezembro já envolto em expectativas. Primeira superprodução em formato de longa-metragem da Netflix, o filme está orçado em 100 milhões de dólares. Antes do lançamento, o chefe de conteúdo do canal, Ted Sarandos, havia confirmado o desejo de transformar Bright em uma franquia. “É o tipo de filme que iria bem em bilheteria no cinema, mas você pode ver no conforto da sua casa”, disse em entrevista a VEJA.

No Brasil para divulgar o filme, Smith afirmou que desejava ver uma sequência para Bright. “Ainda tem muita história que pode ser contada”.