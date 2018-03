Netflix confirma 5ª temporada de ‘Black Mirror’

A Netflix renovou a série Black Mirror para uma quinta temporada. O seriado, que nasceu na televisão britânica em 2011, caiu nas graças do público cinco anos depois, quando migrou para o serviço de streaming. A princípio, a Netflix encomendou doze episódios, que posteriormente foram divididos em duas temporadas, a terceira, de 2016, e a quarta, de 2017. Até então, o futuro da série era incerto.

Em post no perfil do seriado no Twitter, feito nesta segunda-feira, o serviço de streaming divulgou um vídeo que reúne cenas marcantes de todos os episódios para anunciar a novidade aos fãs. O perfil brasileiro da Netflix republicou o clipe, com uma legenda um tanto quanto inusitada: “O futuro terá mais desgraçamento de cabeças…”.

O futuro terá mais desgraçamento de cabeças… #BlackMirror pic.twitter.com/GkIdtCi6rl — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 5, 2018

Black Mirror é composto por episódios independentes, com 40 a 90 minutos de duração cada, que podem ser assistidos e apreciados na ordem que o espectador preferir. Ficção científica e tecnologia, salpicada por romances, suspense e até tons de terror são temas recorrentes do programa.

A quinta temporada da série ainda não tem previsão de estreia, tampouco notícias sobre sua produção.

