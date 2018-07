Netflix anuncia oitava série brasileira: thriller nos anos 1990

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira, a produção da oitava série original brasileira para o serviço de streaming. Criada pelo diretor Pedro Morelli (da série Rua Augusta, da TNT), A Facção será um thriller ambientado nos anos 1990. A produção tem estreia prevista para 2019.

De acordo com o comunicado oficial da plataforma, a produção contará a história de Cristina, uma advogada honesta que descobre que o irmão desaparecido está preso e é líder de uma facção criminosa. Ela é coagida a trabalhar como informante para a polícia, mas começa a questionar os próprios valores sobre a lei e a justiça.

Sem elenco divulgado, a série, de oito episódios, começará a ser produzida ainda neste ano pela O2 Filmes. A trama abordará a corrupção no Brasil e o sistema penitenciário de São Paulo dos anos 1990.

Além da criação e da direção de Pedro Morelli, A Facção contará com a produção de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck.

No Brasil, a Netflix já lançou ou anunciou outras sete séries: a distópica 3%, que segue para a terceira temporada, O Mecanismo, de José Padilha, com segundo ano garantido, a sitcom recém-disponibilizada Samantha, com Emanuelle Araújo, Sintonia, de Kondzilla, Coisa Mais Linda, sobre bossa nova, Ninguém Tá Olhando, comédia de Daniel Rezende, e Cidades Invisíveis, de Carlos Saldanha.