Netflix anuncia série brasileira à la George Orwell de criadores de ‘3%’

A Netflix anunciou nesta quarta-feira o lançamento da série brasileira Onisciente, previsto para 2020. A trama futurística terá roteiro de Pedro Aguilera e produção da Boutique Filmes, também responsáveis por 3%, que marcou o início da era brasileira na plataforma de streaming.

O mote da série lembra o do livro distópico 1984, de George Orwell, mostrando uma sociedade na qual cada indivíduo é vigiado por um drone do Sistema Onisciente. Os dados armazenados pelo dispositivo são, então, enviados para um supercomputador secreto. Apesar de tudo transcorrer aparentemente bem, uma jovem descobre um assassinato que não é computado pelo Sistema, iniciando uma série de questionamentos.

“Onisciente trata do conflito entre privacidade e segurança, e questiona se a ética das pessoas vem de dentro ou vem do olhar de fora, do Sistema”, afirmou Aguilera em comunicado. O título integra a lista crescente de séries originais brasileiras da Netflix com estreias nos próximos dois anos, incluindo Coisa Mais Linda, O Escolhido, Cidades Invisíveis, Ninguém Tá Olhando, A Facção, Spectros e Sintonia.

As filmagens começam no início de 2019.