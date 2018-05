Netflix anuncia segunda temporada da série ‘O Mecanismo’ para 2019

A Netflix confirmou nesta segunda-feira que a série brasileira O Mecanismo ganhará uma segunda temporada em 2019. A equipe da ficção inspirada nos eventos da Operação Lava Jato começará a gravar os novos episódios no final deste ano.

Estrelada por Selton Mello e Carol Abras, a série original do serviço de streaming conta com a direção de José Padilha (Tropa de Elite) e é baseada no livro Lava Jato – O Juiz Sergio Moro e os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil, do jornalista Vladimir Netto. Os oito episódios da primeira temporada estrearam em março deste ano em mais de 190 países pela plataforma.

Na segunda temporada, os protagonistas Marco Ruffo (Mello) e Verena Cardoni (Abras) continuam com as investigações para desvendar o esquema de corrupção envolvendo políticos, agentes públicos e empreiteiros. Confira o teaser: