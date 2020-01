Netflix anuncia que 5ª temporada de ‘The Crown’ será a última

The Crown está se aproximando do fim, garantiu o criador e roteirista, Peter Morgan. A popular série da Netflix sobre a família real britânica vai terminar na quinta temporada, com a atriz Imelda Staunton na pele da rainha Elizabeth II. Atualmente em sua terceira temporada, a série tem Olivia Colman usando a coroa da protagonista.

Inicialmente, Morgan planejou seis temporadas para a série. Mas mudou de ideia. “Estou feliz de confirmar Imelda Staunton como Vossa Majestade a Rainha para a quinta e última temporada, entrando com The Crown no século XXI”, disse o criador do programa. “Imelda é um talento brilhante e será uma ótima sucessora para Claire Foy e Olivia Colman.”

Ele ainda explicou a decisão de encerrar a trama antes do esperado. “Quando imaginei The Crown, o plano era seguir por seis temporadas. Mas agora que começamos a trabalhar no roteiro da quinta temporada, se tornou claro que este é o momento perfeito para parar.” Morgan já havia dito que não planejava explorar momentos recentes da realeza, por isso não chegaria com a trama aos dias de hoje.

A inglesa Imelda, 64 anos, é dona de um longo currículo na TV, cinema e teatro. Entre o público jovem, ela ficou popular na pele da ardilosa professora Dolores Umbridge, nos filmes da série Harry Potter. Em 2005, ela concorreu ao Oscar de melhor atriz por O Segredo de Vera Drake.