Netflix anuncia mais uma série brasileira, a sobrenatural ‘O Escolhido’

A Netflix anunciou nesta sexta-feira mais uma série brasileira, o thriller sobrenatural O Escolhido. O seriado previsto para 2019 contará com seis episódios de uma hora cada e vai narrar a história de três médicos enviados a um vilarejo no Pantanal, com o intuito de vacinar os moradores contra uma nova mutação do vírus Zika. Os moradores, contudo, recusam o tratamento por acreditarem em um líder religioso que diz ter o poder de curar doenças. O trio, então, se vê preso em uma comunidade isolada e misteriosa.

A trama é uma adaptação da série mexicana Niño Santo e, no Brasil, será roteirizada pelos escritores Raphael Draccon e Carolina Munhóz, conhecidos por obras de fantasia voltadas para o público jovem. As filmagens começam em setembro.

Com O Escolhido, o serviço de streaming agora conta com dez seriados de produção brasileira — sem contar filmes, documentários e especiais de stand-up. São eles os títulos 3%, O Mecanismo, Samantha!, e as ainda inéditas Coisa Mais Linda, Sintonia, Ninguém Tá Olhando, Super Drags, Cidades Invisíveis e A Facção.