Netflix anuncia data de estreia do episódio final de ‘Sense 8’

A Netflix anunciou nesta terça-feira que o episódio final de cerca de duas horas da série original Sense 8 será lançado no dia 8 de junho. Depois do cancelamento da produção em junho de 2017, a plataforma de streaming decidiu dar um ponto final à história criada pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski com uma espécie de longa-metragem.

O episódio final ainda não ganhou uma sinopse, mas a Netflix afirmou em comunicado que a produção trará uma conclusão para a trama dos oito protagonistas, que descobrem estar mentalmente conectados. O especial deve dar fim à luta dos personagens contra um organização secreta que tenta exterminá-los. Confira o poster oficial da final da série: