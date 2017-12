Netflix afasta Danny Masterson da comédia ‘The Ranch’

O ator Danny Masterson foi afastado da série de comédia The Ranch, da Netflix, informou o canal de streaming nesta terça-feira. A empresa não revelou o motivo para a saída de Masterson, mas a polícia de Los Angeles disse em março que o ator, mais conhecido pelo papel de Steven Hyde na série That’ 70s Show, estava sendo investigado por suposto ataque sexual a três mulheres no início dos anos 2000.

“Como resultado de discussões em andamento, a Netflix e os produtores afastaram Danny Masterson de The Ranch“, disse o canal em nota. “Ontem foi seu último dia, e a produção será retomada no início de 2018 sem ele.”

Masterson, de 41 anos, novamente negou as acusações e disse nesta terça-feira que esperava limpar seu nome. “Obviamente, estou muito desapontado com a decisão da Netflix. Desde o primeiro dia, eu neguei as alegações escandalosas contra mim”, disse o ator em comunicado.

“Nunca fui acusado de cometer um crime, muito menos condenado. Neste país, você tem presunção de inocência até que se prove a culpa. No entanto, no clima atual, parece que você é presumidamente culpado no momento em que é acusado.”

Masterson perdeu o emprego em um momento em que várias outras personalidades foram demitidas por acusações de conduta sexual inadequada.

A Netflix confirmou na segunda-feira que a série House of Cards retomará a produção em 2018 sem o astro Kevin Spacey após várias alegações de assédio sexual contra ele. Spacey pediu desculpas a um de seus acusadores, o ator Anthony Rapp, e, de acordo com seus representantes, está buscando um tratamento não especificado.