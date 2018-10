Neta da rainha Elizabeth II ousa ao deixar cicatriz à mostra em casamento

View this post on Instagram

I love royal weddings so much! I have to say I admired Princess Eugenie for showing her back scar today! . Ma quanto mi piacciono i matrimoni reali! E devo dire che ho ammirato la principessa Eugenia per aver messo in mostra la sua cicatrice sulla schiena! . Pic by @worldofroyals . #royalwedding #matrimonioreale #scoliosis #scogliosi #nofear #nientepaura #nobodyshaming #princesseugenie #principessaeugenia