Nem Olivia Colman, nem Glenn Close: Lady Gaga lidera menções no Twitter

Lady Gaga pode até não ter ganhado o prêmio de melhor atriz no Oscar no domingo 24, mas foi um dos destaques da noite. A cantora, além de ter levado para casa a estatueta de melhor canção original por Shallow, da trilha de Nasce uma Estrela, foi a campeã de menções no Twitter no mundo, segundo afirmou a empresa nesta segunda-feira, 25.

Gaga concorria ao prêmio de melhor atriz junto com Olivia Colman, que acabou vencendo, Glenn Close, a mais apontada como provável ganhadora antes da festa, Yalitza Aparicio e Melissa McCarthy.

Depois de Gaga, o famoso mais lembrado pelo público na rede social foi Bradley Cooper, com quem a americana divide o protagonismo no longa e na canção. Em seguida, vieram Rami Malek, vencedor do troféu de melhor ator por Bohemian Rhapsody, Alfonso Cuarón, escolhido melhor diretor por Roma, e Spike Lee, ganhador do troféu de melhor roteiro por Infiltrado na Klan.

O Brasil foi o segundo país que mais tuitou sobre a cerimônia, que elegeu Green Book – O Guia como melhor filme do ano. O longa de Peter Farrely não era o favorito e a escolha da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi polêmica: o momento em que a produção foi anunciada como grande vencedora foi o mais comentado da noite no Twitter, seguido da vitória de Shallow como melhor canção.