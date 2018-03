Nem Lara Croft tira a liderança de Pantera Negra nos EUA

Pantera Negra, da Disney-Marvel, manteve seu poderio na bilheteria nos Estados Unidos, liderando a procura por ingressos pelo quinto fim de semana consecutivo. O filme faturou 27 milhões de dólares a partir de 3.344 salas. Pantera Negra tornou-se o sétimo filme a passar o marco de 600 milhões de dólares na bilheteria americana e é o segundo mais rápido a fazê-lo.

O estreante Tomb Raider, com Alicia Vikander, terminou em segundo lugar em seu fim de semana de abertura, em linha com as expectativas, com 23,5 milhões de dólares de 3.854 lugares para a Warner Bros. e a MGM.

O drama I Can Only Imagine superou as previsões, com 17,1 milhões de dólares em 1.629 locais e ficou em terceiro lugar.

Já no Brasil, segundo dados preliminares divulgados no sábado pela empresa especializada ComScore, Tom Raider deve deixar o herói da Marvel para trás: