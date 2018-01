Nego do Borel entra para ranking de mais ouvidos da Billboard

Nego do Borel estreou na parada americana Hot 100 da revista Billboard nesta semana, em 92º lugar, com Corazón, versão da música Você Partiu Meu Coração, cantada em parceria com o colombiano Maluma. A lista ranqueia as faixas mais ouvidas, a partir do número de reproduções em rádio, streaming e vendas online e física nos Estados Unidos. No Brasil, a canção fez sucesso na voz de Anitta e Wesley Safadão, além do próprio Nego do Borel.

Antes dele, outros cinco brasileiros apareceram no Hot 100. São eles Sérgio Mendes, Corona, Cansei de Ser Sexy, e, recentemente, Michel Teló, com Ai Se Eu Te Pego, e Cláudia Leitte, com o hino da Copa do Mundo de 2014, We Are One, em parceria com o rapper Pit Bull.