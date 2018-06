NB Steak faz a melhor carne de Porto Alegre

Numa votação que reuniu casas que funcionam à la carte e as que trabalham em sistema de rodízio, o júri de VEJA COMER & BEBER laureou uma que busca combinar o melhor dos dois mundos. Na NB Steak não há bufês nem dezenas de garçons anunciando cortes em espetos a todo o momento. Apesar disso, os clientes não perdem a chance de apreciar uma ampla e irrestrita degustação de carnes nobres por preço fixo (R$ 110,00). Esse sistema foi implantado pelo empresário Arri Coser em 2013, quando o fundador da Fogo de Chão reformulou a churrascaria da família, a Na Brasa. A refeição começa com a escolha de uma salada no menu. A partir daí, um trio de frituras (aipim, polenta, anéis de cebola empanados) e uma farofa vão à mesa para acompanhar as carnes, servidas em travessas de porcelana branca — apenas picanha e vazio chegam ao salão no espeto. De uma típica churrasqueira gaúcha e de uma grelha inclinada saem peças como a costela premium, o bife ancho, o galeto, a paleta de cordeiro e o steak NB, corte da casa extraído da paleta bovina. Arroz, arroz de carreteiro e feijão só aparecem se solicitados. Entre as 150 sugestões de vinho da carta, há quatro rótulos próprios, caso do tinto NB Talento 2012 (R$ 85,00), produzido pela Salton na Serra Gaúcha.

Rua Ramiro Barcelos, 389, Floresta,☎ 3225-2205 (230 lugares). 11h30/15h30 e 18h30/23h30 (sáb. sem intervalo; dom. 11h30/22h); Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2131, Boa Vista, ☎ 3333-1413 (180 lugares). 11h30/15h30 e 18h30/23h30 (sáb. sem intervalo; dom. 11h30/22h). Aberto em 2013. $$$

Confira os segundo e terceiro lugares:

2º lugar: Barranco

3º lugar: Fazenda Barbanegra