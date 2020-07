Naya Rivera faz sua última aparição na TV em reality da Netflix

A terceira temporada do reality de confeitaria Sugar Rush chega nesta sexta-feira, 31, à Netflix, e traz a última participação gravada por Naya Rivera antes de sua morte no início de julho. A atriz é a jurada convidada do segundo episódio, dedicado em sua homenagem com uma nota antes dos créditos iniciais.

As cenas foram gravadas em Los Angeles em fevereiro, semanas antes da pandemia de coronavírus interromper diversas produções no país. Naya aparece como jurada ao lado do apresentador Hunter March e dos chefes Candace Nelson e Adriano Zumbo, jurados fixos da atração — que leva uma celebridade por episódio para completar a banca.

Segundo o site Deadline, depois da morte de Naya, a Netflix enfrentou um dilema sobre o que fazer com a participação da ex-estrela de Glee no reality. A decisão de prosseguir com a exibição foi tomada em conjunto com Gladys Gonzales, ex-empresário da atriz, que tem dado suporte à família durante esse período.

Naya desapareceu no dia 8 de julho, depois de levar o filho de 4 anos para nadar no Lago Piru, na Califórnia. A criança foi encontrada sozinha na embarcação alugada pela atriz e disse às autoridades que a mãe havia desaparecido na água. Após cinco dias de buscas no local, a polícia recuperou o corpo da atriz e constatou a morte por afogamento acidental, aos 33 anos.

Atestado de óbito – O tabloide inglês The Daily Mail divulgou o atestado de óbito da atriz. O documento comprova a morte por afogamento acidental, sem causas ou doenças adjacentes, “em minutos”. A atriz não havia ingerido drogas ou álcool. Naya Rivera foi enterrada na semana passada no cemitério Forest Lawn Memorial, onde também estão sepultadas celebridades como Brittany Murphy e Carrie Fisher.

O atestado de óbito oficial chega dias depois de um exame médico feito pelos policiais do condado de Ventura já ter constatado também o afogamento acidental. “Há muitas correntezas no lago que aparecem à tarde. Acreditamos que foi no meio da tarde que ela desapareceu. Imaginamos que o barco começou a se afastar, porque não estava ancorado e que ela reuniu energia suficiente para levar seu filho de volta ao barco, mas não o suficiente para se salvar”, disseram os policiais na ocasião.