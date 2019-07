Nathalia Arcuri terá reality show na Band

A youtuber Nathalia Arcuri estreia em outubro, na Band, o programa Me Poupe! O Reality.

A atração — feita em parceria com a produtora Endemol, a mesma de MasterChef — terá doze episódios, com duração de uma hora. A cada semana será mostrado como um personagem passou de endividado a investidor com as dicas de educação financeira da apresentadora.

Nathalia é a mais famosa youtuber de educação financeira do Brasil. Seu canal é acessado por cerca de 5 milhões de usuários todos os meses, em média. Antes de estrear na internet, Nathalia, que é jornalista, trabalhou como repórter da Record e do SBT.

Me Poupe! O Reality é uma adaptação para a TV de um programa homônimo lançado por Nathalia apenas na internet em dezembro de 2018. De lá para cá, os oito episódios já renderam 6 milhões de visualizações no YouTube e tiveram as quatro cotas de patrocínio vendidas — para as empresas Modal Mais, 99, Udemy e Serasa.

Na versão deste ano, após a exibição na TV aberta, o programa também estará disponível no canal Me Poupe! no YouTube. Na plataforma on-line haverá conteúdos exclusivos, com detalhes mais aprofundados sobre os problemas financeiros — e as soluções — de cada um dos personagens.

“Estar na TV aberta com esse formato é um desejo desde 2012. É uma forma de democratizar o acesso à educação financeira”, diz Nathalia, que antes de assinar com a Band e com a Endemol afirma ter recebido convites de outras emissoras, abertas e fechadas.

As inscrições para participar do programa estão abertas no site do canal Me Poupe!.

“Não será um programa assistencialista. Não vou dar nada. A pessoa vai ganhar uma vida financeira nova e, com isso, fazer quantas casas quiser”, diz.