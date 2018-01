Natalie Portman diz ter sofrido ‘terrorismo sexual’ aos 13

Natalie Portman afirmou ter sido vítima do que chamou de “terrorismo sexual” quando tinha 13 anos. Em discurso durante a Marcha das Mulheres no último sábado, 20, a atriz contou que, logo no começo de sua carreira, foi ameaçada de estupro e se sentiu obrigada a cobrir seu corpo e inibir sua sexualidade.

Natalie começou em Hollywood aos 12 anos, no filme O Profissional. No ano seguinte, a atriz recebeu uma carta de um “fã” que disse querer estuprá-la. “Compreendi muito rapidamente, mesmo aos 13 anos, que se eu me expressasse sexualmente, eu me sentiria insegura e que os homens se sentiriam autorizados a discutir e objetificar meu corpo, para meu grande desconforto”, declarou ela.

Diante do episódio, Natalie passou a prestar mais atenção a seu comportamento para evitar situações do gênero. Para tal, ela conta que rejeitou papéis com cenas de beijos, enfatizou seu lado “intelectual e sério” e construiu sua reputação como uma “jovem puritana, conservadora, nerd, séria”. “A resposta, de pequenos comentários sobre meu corpo a declarações deliberadas mais ameaçadoras, serviu para controlar o meu comportamento em um ambiente de terrorismo sexual”, completou.