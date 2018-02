Nascem as gêmeas de Ivete — que samba na maternidade

Foi em clima de Carnaval que a cantora Ivete Sangalo, pela primeira vez longe da folia em 24 anos, deu à luz as gêmeas. Ela já é mãe de Marcelo, 8, também do relacionamento com o nutricionista Daniel Cady. As bebês, que nasceram por volta das quatro horas da manhã deste sábado com 3 kg cada uma, ainda não tiveram os nomes divulgados. Ivete deu à luz no hospital Aliança, em Salvador. As crianças nasceram de cesariana.

Antes do parto, Ivete ainda arranjou tempo para gravar um vídeo animado na maternidade, em que dança com o cordão de amigos que a acompanhavam.

“E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior Carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vcs!”, escreveu na legenda do vídeo.