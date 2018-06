Nasce sétima bisneta da rainha Elizabeth II, segunda filha de Zara Tindall

Zara Tindall deu à luz sua segunda filha, anunciou nesta terça-feira a família real em comunicado. Zara é a filha caçula da princesa Ana do Reino Unido, filha da rainha Elizabeth II e do duque de Edimburgo, e é casada com o ex-jogador da seleção inglesa de rugby Mike Tindall desde 2011. A rainha agora tem sete bisnetos.

O casal, que já tem uma filha, Mia Grace (nascida em 2014) teve na segunda-feira em um hospital no sul da Inglaterra a segunda menina, que nasceu pesando 4,2 quilos, o bebê mais pesado até agora de toda a monarquia britânica. Segundo nota oficial, a família está “encantada” com o novo membro e seu nome será anunciado “em seu devido tempo”.

A menina é a 19ª na linha de sucessão ao trono britânico e o segundo bisneto da rainha que nasce em 2018, já que em abril os duques de Cambridge tiveram seu terceiro filho, o príncipe Louis.

Zara Phillips (seu sobrenome de solteira), ganhou uma medalha de prata nas nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 em uma categoria do hipismo e também é a madrinha do primogênito do príncipe William, George. O casal, que não possui nenhum título real, ainda sofreu em 2016 com a perda do que seria seu segundo filho.