Nasce Bela, filha de Claudia Leitte

Nasceu na manhã desta terça-feira, 20, Bela, filha da cantora Claudia Leitte com o marido, o empresário Marcio Pedreira. A notícia foi compartilhada no Instagram pela artista, que deu à luz nos Estados Unidos. “‘Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!’ Seja bem-vinda, minha estrela, minha Bela!”

Além do bebê, Claudia é mãe de Davi e Rafael, com 10 e 7 anos de idade, respectivamente. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, mãe e filha passam bem. “Toda família vive nesse momento a emoção e felicidade do nascimento de Bela e agradece o carinho dos fãs, amigos e do público em geral que sempre admirou e acompanhou a cantora”, informou a assessoria, em nota.

A artista já havia informado que a filha – a primeira menina da família – nasceria fora do Brasil devido a sua agenda conturbada. “A Belinha vai nascer aqui, nos Estados Unidos. O motivo foram as circunstâncias, como das outras vezes. Davi nasceu em pleno carnaval e Rafa, com 12 dias, tive que me mudar para o Rio de Janeiro para gravar (sic). A Bela foi a mesma coisa. Tenho uma agenda aqui fora e tive que me adaptar”, afirmou, na ocasião.