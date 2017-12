‘Narcos’ ganha teaser apresentando novos protagonistas

A Netflix divulgou nesta terça-feira apresentando os novos protagonistas de Narcos, os atores Michael Peña (Crash – No Limite) e Diego Luna (Rogue One – Uma História Star Wars). “Tacos, burritos, nachos… não tem como fazer nada disso sem um pouco de farinha. #NARCOS volta em 2018, malparidos”, diz o texto divulgado nas redes sociais do seriado.

A quarta temporada da série deixará a Colômbia, cenário dos três primeiros anos, e se passará no México, onde a produção já começou a trabalhar. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, a nova temporada vai explorar o Cartel de Guadalajara – e possivelmente, a história de El Chapo. Os dois primeiros anos exploraram o domínio de Pablo Escobar (Wagner Moura) na produção e tráfico de drogas na Colômbia.

Após a morte de Escobar, o negócio passou ao controle do Cartel de Cali, história contada na terceira temporada, que foi protagonizada pelo agente do controle antidrogas Javier Peña (Pedro Pascal). O futuro do personagem, no entanto, pareceu incerto no último episódio visto pelo público: ele aparecia se questionando se valia a pena continuar a enfrentar os traficantes no México.

Na época em que a terceira temporada chegou ao serviço de streaming, um dos produtores, Eric Newman, afirmou ao site da Hollywood Reporter que aquela poderia ser, de fato, a última cena de Peña. “Acho que você pode acreditar em suas últimas palavras”, disse. “Acho que podemos fazer algo muito interessante que surpreenda as pessoas (na próxima temporada). Penso que contamos a história de Peña de maneira eficiente.”