‘Não queríamos final feliz’, dizem criadores de ‘Gilmore Girls’

(ATENÇÃO: Este texto contém spoilers do revival Gilmore Girls: Um Ano para Recordar)

Os criadores de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, não consideram que Rory (Alexis Bledel) teve um final feliz no revival da série, Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, disponibilizado na Netflix na sexta-feira passada. O último episódio termina com a personagem contando que está grávida para a sua mãe, Lorelai (Lauren Graham). Em entrevista ao site da revista Entertainment Weekly, os autores falaram sobre o desfecho de Rory.

“Nós não queríamos um final feliz”, disse Amy. “Mas também não pensamos nisso como um final trágico”, completou Palladino. “Ela tem muitas opções e, na verdade, Amy e eu nunca pensamos sobre o que aconteceria com a Rory depois daquele momento (da revelação).” Amy Sherman-Palladino contou que quis mostrar que a vida não é sempre como as pessoas querem. “Rory era a garota que planejava tudo e a vida mostrou que ela não pode planejar tudo porque não importa o que você planeja.”

“Sempre quisemos fazer de Gilmore Girls uma série sobre laços, sobre amor e sobre família, nunca deveria ser um seriado sobre filhotes felizes e unicórnios”, disse a autora. “Nosso objetivo era entreter, mas mostrar que a decepção faz parte do que te forma; desvios do seu caminho fazem parte de você e não dá para planejar esse tipo de coisa. Isso é o que te faz ser uma pessoa interessante.”

“Não foi uma tragédia, obviamente, mas não olhamos para isso pensando: ‘Eba, final feliz!’. Olhamos para isso como se Rory estivesse pensando: ‘Caramba, agora eu tenho outra decisão a tomar. Justamente quando eu achava que tinha acertado tudo, alguma coisa nova acontece’. Esse é o tipo de história de que gostamos”, continuou Amy.

De acordo com os criadores de Gilmore Girls, Rory deveria ter engravidado ao final da série original, que terminou em 2007. A última temporada, porém, não foi escrita por Amy e Daniel porque eles não chegaram a um acordo com a produtora do seriado – por isso, eles não conseguiram fazer o final do jeito que tinham planejado, até a Netflix resolver encomendar um revival.

“Originalmente, ela deveria ter 22 anos quando engravidasse, tendo acabado de sair da faculdade”, disse Amy. “Nós fizemos esses novos episódios pensando que se as últimas palavras funcionassem, tudo bem. Mas, se não, a gente não colocaria esse final. E, de maneira interessante, o fato de a Rory ter a mesma idade que Lorelai tinha quando a série começou acabou tornando a história melhor. Eu queria o elemento do ciclo que se repete – a filha segue os mesmos passos da mãe – e acho que isso funcionaria em qualquer uma das idades.”