“Não foi fácil”, diz Sandy após cantar doente em São Paulo

Após o show de Sandy e Junior realizado no Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste sábado, 12, Sandy postou em seu Instagram sobre seu estado de saúde: “Estou passando por aqui para dizer que está tudo bem. Achei que não fosse conseguir fazer o show hoje, mas eu consegui. Não foi fácil. Em alguns momentos achei que não fosse conseguir, que fosse ter que sair do palco”, afirmou. “Fui teimosa, fui até o fim e estou aqui. Recebi um mar de amor muito lindo, que me ajudou muito.”

“Quero agradecer a todos vocês que estavam presentes, e mesmo os que estão de longe mandando tanto amor e carinho. Obrigada, vocês são incríveis e me ajudaram demais, podem ter certeza”, continuou.

Em relação ao show de hoje às 20 horas, Sandy falou: “Vou descansar bastante e amanhã vai ser melhor ainda, se Deus quiser.”

O assunto foi abordado, inclusive, durante o show de ontem: “Sei que a maioria já deve saber, mas eu estou meio doente. ‘Meio’ se você olhar com um olho só [risos], eu estou bem doente. Mas estou agora forte, fiz tudo que precisava para poder vir.”, falou para a plateia. “Prometo fazer o meu melhor, conto com a ajuda de vocês. Vi muitos comentários nas redes sociais, a galera me mandando força, boas vibrações, orações, pensamentos positivos e isso é muito, muito lindo. A energia que vocês estão me dando já está me deixando em pé”.

Com Estadão conteúdo