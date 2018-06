A atriz Gabriela Duarte mostrou que trabalhar nos Estúdios Globo pode não ser tão glamouroso como parece. Na ferramenta Stories da sua conta do Instagram, Gabriela se queixou de uma viagem feita com um dos carrinhos usados dentro do Projac — hoje chamado de Estúdios Globo — para uma gravação.

“Quando o carrinho que te leva chacoalha horrores”, escreveu em um vídeo em que seu rosto treme sem parar, seguido de um emoji de um homem enjoado.

Depois de morar em Nova York por dois anos, a atriz está de volta à Globo como a vilã Julieta na novela das 6, Orgulho e Paixão. O seu último trabalho na emissora antes havia sido uma participação na primeira fase da novela das 9 A Lei do Amor.