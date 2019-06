‘Não era a Whitney’, revela ator sobre famoso pôster de ‘O Guarda-Costas’

Um pôster muito famoso do clássico filme dos anos 90 O Guarda-Costas mostra o personagem de Kevin Costner, Frank Farmer, carregando nos braços a pop star Rachel Marron, interpretada por Whitney Houston. No entanto, em entrevista recente à revista americana Entertainment Weekly, o ator revelou que a mulher no pôster não era a cantora, como todos acreditavam.

“Aquela não era a Whitney, na verdade”, contou Costner. “Ela tinha ido embora. Aquela era sua dublê, e sua cabeça estava escondida no meu ombro, o que foi conveniente, de qualquer forma. Ela estava assustada.”

Pôster do filme ‘O Guarda-Costas’, de 1992 Pôster do filme ‘O Guarda-Costas’, de 1992

No filme, Frank Farmer e Rachel Marron se apaixonam quando o guarda-costas é contratado para proteger a famosa atriz e cantora, que está recebendo cartas ameaçadoras. Na cena do pôster em questão, ele a carrega para fora de uma casa noturna após um tumulto em um de seus shows. De acordo com Costner, na mesma hora em que viu a foto da cena, ele sabia que ela daria o pôster perfeito. “Eu escolhi aquela foto porque foi meu amigo Ben Glass quem a tirou. Então, a enviei à Warner Brothers e disse: ‘Aí o pôster’. Ela era muito expressiva.”

No entanto, não foi fácil convencer os diretores do estúdio a utilizá-lo como material de divulgação, segundo o ator. “Eles não gostaram, no começo, porque não tinha o rosto da Whitney”, disse. “Então eles me enviaram umas cinco montagens com a cabeça dela e eu falei: ‘Pessoal, acho que da primeira vez já estava bom’. E aquele acabou se tornando o pôster.”