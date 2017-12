Nando Reis critica questões com sua música em prova da UFRJ

Nando Reis contestou duas questões de um concurso baseadas em uma música de sua autoria. A prova, aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pedia para os candidatos interpretarem aspectos da canção Vou Te Encontrar. Intrigado, um fã procurou a opinião do cantor depois do exame, afinal, quem melhor que o autor para responder a pergunta?

Curiosamente, Nando discordou da solução apresentada pelo gabarito oficial. Segundo ele, os “três pontinhos” no verso “Vou te encontrar… Vou te encontrar” significam certeza (opção D), e não hesitação (opção C), como proposto pela banca examinadora. O cantor ainda palpitou: “As reticências não existem na versão original, a questão deveria ser anulada”.

e o cara que pediu ajuda para o Nando Reis numa questão de concurso e ele ajudou? o artista disse que o gabarito está errado hahah pic.twitter.com/UJFYTe802I — e.🚣 (@educontra) December 14, 2017

A música também foi tema de outra questão, que indagava o sentido da palavra “vivo” no verso: “Vivo, como você quer”. Para o cantor, a palavra é empregada como sinônimo de perdurar (alternativa A), enquanto a UFRJ entendeu o verbo com sentido de “aproveitar a vida” (alternativa B).

Além de contestar ambas interpretações da universidade, o cantor publicou, nesta quinta-feira, um vídeo seu tocando a música. Na legenda, Nando Reis alfinetou a prova: “Vou Te Encontrar, ao vivo, sem reticências e com resposta de sua livre escolha”. A UFRJ não se manifestou quanto ao acontecimento.