Nanda Costa e Lan Lahn oficializam união: ‘Casadas!’

Perdi as contas de quantas vezes pedi a Lan em casamento. Mas ontem aproveitei que era dia de festa, dia que ela completou 51 anos de idade e que o STF criminalizou a homofobia. Achei uma boa ideia coroar com essa joia rara que a Ana Paula fez especialmente pra gente. Dia 23 de maio, de fato, será um dia especial nas nossas vidas pra sempre. 🙌🏽✨ 💍💍 @bottecchiaonline