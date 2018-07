Namorado de Lulu Santos, Clebson, é contratado por agência de modelos

Clebson Teixeira, namorado do cantor Lulu Santos, assinou contrato com uma agência de modelos. A Versaillrs Models, de Belo Horizonte, anunciou o novo talento na quarta-feira, junto com as primeiras fotos profissionais feitas pelo baiano.

Nas imagens, divulgadas pelo Instagram, Teixeira aparece sem camisa. Lulu postou corações na caixa de comentários. “A Versailles Models apresenta o new face Clebson Teixeira“, afirma a agência na legenda.

Lulu Santos, de 65 anos, revelou pelas redes sociais, nesta semana, o relacionamento com Teixeira, 26, que mora na cidade de Belo Horizonte. Na quarta-feira, o cantor ainda fez um vídeo, agradecendo pelo apoio dos fãs. “A gente fez questão de iniciar isso na rede social, porque não temos absolutamente nada a esconder”, afirmou na postagem. “Clebson e eu estamos encantados com todo o amor e carinho. E a gente deseja, do fundo do coração, que esse amor reflua para cada um de vocês.”