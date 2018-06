Namorada de Marcelo de Carvalho assiste a gravação de seu programa

O namoro de Marcelo de Carvalho e Simone Abdelnur está cada vez mais público. Depois de irem juntos a desfiles e casamentos, Simone acompanhou a gravação do programa O Céu É o Limite, apresentado por Carvalho na RedeTV!. Ela compartilhou em seu Instagram Stories (seção do aplicativo em que fotos e vídeos ficam disponíveis por 24 horas) nesta quinta-feira uma imagem em que ela aparece na plateia e o namorado, no palco.

Marcelo de Carvalho foi casado por doze anos com Luciana Gimenez, também apresentadora da RedeTV!. Eles têm um filho juntos, Lorenzo Gabriel, de 7 anos. Apesar dos rumores de separação circularem desde março, e Carvalho aparecer com a nova namorada em seguida, só recentemente a apresentadora começou a falar sobre o assunto. Em tom de brincadeira, disse ao youtuber Matheus Mazzafera no começo de junho que sua fase de solteira estava “ruim” e que estava na “sofrência”.