Namorada de ator de ‘Chiquititas’ morto em SP faz post: ‘Meu príncipe’

A namorada do ator Rafael Miguel, que foi assassinado neste domingo 9, na Zona Sul de São Paulo, junto com seus pais, prestou homenagem ao jovem de 22 anos. Segundo boletim de ocorrência, o pai de Isabela Tibcherani, de 18 anos, Paulo Cupertino Matias, foi o responsável pelos disparos que vitimou a família.

“E ontem a gente se reencontrou, depois de meses, apenas sonhando com esse momento, contando os segundos, os dias. E aconteceu. O melhor dia das nossas vidas, de longe”, escreveu a jovem em seu perfil no Facebook. “Lembra, minha vida, que a gente casou de brincadeira? Trocamos nossas alianças para a mão esquerda e dissemos: ‘Pronto! Casamos!’. E quem diria que eu e você, duas pessoas que não pensavam jamais em casamento, tinham como sonho, desde o dia que nos conhecemos, casar.”

“Tá muito difícil de assimilar mas eu quero pensar em você como o homem iluminado que é, o homem que me orgulha, que me fez a mulher mais feliz do mundo, que me apresentou o amor de verdade, que me salvou e acreditou em mim, quando muitas vezes eu pensei em desistir”, continua o texto. “Você foi meu pilar, minha força, mesmo enfrentando seus próprios problemas, mesmo vivendo uma luta constante. Lutamos juntos, até o final. Mas não é o fim, meu príncipe, jamais será. Eu vou honrar nossa história, vou realizar nossos sonhos, todos que eu puder!”

Rafael e seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50 anos, foram baleados por volta das 13h55. “Rafael, acompanhado de seus pais, foi até a casa da namorada de 18 anos conversar com o pai dela sobre o namoro. Eles foram recebidos pela jovem e sua mãe. Por volta das 13h55, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que estavam no portão da casa. As vítimas morreram no local e o autor fugiu”, diz o boletim de ocorrência. O caso foi registrado como homicídio consumado no 98º DP.

Rafael Miguel interpretou o personagem Paçoca em Chiquititas, do SBT, e, mais novo, ficou famoso em um comercial do suplemento nutricional Sustagen, no qual pedia: “Mãe, compra brócolis?”. Também participou das novelas Pé na Jaca (2006) e Cama de Gato (2009), da Globo.