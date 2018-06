Nadia Bochi, repórter do ‘Mais Você’, diz que foi assediada por ex-chefe

A repórter Nadia Bochi, do programa Mais Você, da Globo, contou que já sofreu assédio sexual no ambiente de trabalho. Em texto publicado em seu perfil no LinkedIn, a jornalista narra as dificuldades de ser mulher e lésbica nos dias de hoje: “Algumas vezes tive que colocar à prova minhas convicções. Enfrentei situações de assédio, como a maioria das brasileiras. E acreditem, quando isso acontece com uma mulher lésbica a violência é muito cruel porque além do ato ser machista, é homofóbico”.

A jornalista, que antes da Globo trabalhou na HBO, não detalhou o caso – nem disse se ele aconteceu nessas emissoras de TV. “Lembro a vez triste em que fui assediada por um chefe que insistia em, além de me beijar, questionar minha escolha de amar mulheres. Não permiti que o beijo acontecesse. Principalmente não deixei que aquele ato de violência colocasse em dúvida quem eu era. E, mais uma vez, sei e reafirmo que tive muita sorte”, disse.

Nadia aproveitou a oportunidade para falar sobre sua orientação sexual. A repórter conta que resolveu falar inspirada por uma amiga, Maô Guimarães. “Somos duas mulheres que têm a chance de viver nossa afetividade sem pudores. E se essa realidade ainda não é para todas e todos, é por isso que hoje escolhemos ser vozes reais. Testemunho vivo, necessário e militante! Porque é urgente poder ser tudo que somos, mais do que nunca e sem nenhum direito a menos”, explicou.