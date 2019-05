Na UTI, Agnaldo Timóteo apresenta ‘progressiva melhora’

Segundo boletim médico desta quarta-feira, 29, o quadro de saúde de Agnaldo Timóteo “está evoluindo com progressiva melhora”, mas ainda é crítico. “A pressão sanguínea vem evoluindo com boa resposta ao tratamento. A infecção urinária apresenta parâmetros de resposta satisfatória aos antibióticos”, diz a nota. No entanto, o cantor segue internado na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador.

Boletim divulgado nesta terça-feira 28 informava que o estado de saúde do músico havia se agravado e que ele respirava com a ajuda de aparelhos. “Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas. Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil, naturalmente, de alto risco, tendo em vista sua idade – 82 anos – e as doenças associadas”, dizia a nota. Na manhã desta quarta-feira, porém, um novo boletim apontou uma “discreta melhora” do quadro.

O cantor está hospitalizado desde o último dia 20. Ele passou mal em Barreiras, no interior da Bahia, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. Foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos no dia 21, quando foi detectado que ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC).