Na TV, Titi Müller brinca com música ‘Vai dar PT’: ‘Profecia para 2022’

Durante uma transmissão ao vivo do Festival Festeja, no Multishow, a apresentadora Titi Müller brincou com a música Vai Dar PT, cantada por Léo Santana. “Profecia para 2022”, afirmou, fazendo uma referência às próximas eleições presidenciais e deixando implícita a esperança de uma possível vitória do Partido dos Trabalhadores nas urnas.

“Léo Santana, dono da zorra toda, encerrando com essa música que é uma profecia para 2022: Vai Dar PT. Maravilhoso!”, disse Titi durante uma entrada ao vivo. Na música, originalmente cantada pelo funkeiro MC Rahell, “PT”, na verdade, é uma gíria utilizada para se referir ao estado de embriaguez pelo consumo excessivo de álcool. Contudo, a canção é utilizada por apoiadores do partido em época de eleições como uma forma de “torcida” pelo resultado.

Em seus Stories no Instagram, a apresentadora ainda brincou com a repercussão. Junto com a música, ela publicou uma foto do documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, que aborda o cenário político dos anos recentes no Brasil, retratando o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a prisão de Lula e a ascensão da extrema direita no país. “Ótimo programa de domingo para a família inteira”, escreveu Titi.