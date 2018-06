Na Serra Gaúcha, a melhor cervejaria é a Edelbrau

Um intercâmbio na Europa e alguns copos de cerveja em países como Alemanha, Bélgica e Irlanda foram o ponto de partida para os sócios Fernando Maldaner e Samuel Zang criarem a Edelbrau. Montada à beira da estrada que liga Nova Petrópolis a Gramado, a fábrica da marca produz cerca de 15 000 litros mensais. Integrada a esse prédio e com vista para a área de elaboração das cervejas, a loja promove degustações gratuitas e vende os sete rótulos fixos da casa, além de outros dois tipos sazonais. Os estilos pilsen, weiss e dunkel seguem a lei da pureza alemã, de 1516: levam apenas malte, lúpulo e água. No rol das bebidas inspiradas nas escolas belga, inglesa e americana, a Winter é uma oatmeal stout, feita com malte de centeio e aveia (R$ 15,50, 500 mililitros). Em 2016, o Gastropub Edelbrau levou essa gama de sabores para o campo culinário. Parte do complexo, ele serve receitas que têm cervejas da marca nos preparos. A dunkel, por exemplo, entra na fórmula do pão que acompanha as iscas de filé aceboladas com creme de queijo (R$ 49,90) e do molho de um medalhão bovino, escoltado por arroz, purê de batata e brócolis com alho (R$ 92,00, para dois). Garrafas de belgian blond ale (R$ 13,90, 500 mililitros) podem compor a mesa. Para escoltar a pilsen (R$ 12,90, 600 mililitros), a casa sugere a linguiça defumada a metro, que chega assada e sobre uma chapa, ao lado de vinagrete, molho barbecue, farofa e mostardas amarela e escura. Nos fins de semana, é montado um bufê com receitas alemãs, caso da bisteca suína defumada e do joelho de porco (R$ 49,90 por pessoa).

Avenida 15 de Novembro, 4038, Piá, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3281-4555 (230 lugares). 9h/18h (sáb. e feriados até 19h). Gastropub: 18h/1h (sáb. a partir das 11h30; dom. 11h30/21h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2011.

