Na reta final da campanha eleitoral, famosos estão indo para as ruas para tentar convencer eleitores a votar em Fernando Haddad (PT) para presidente no domingo. Jair Bolsonaro (PSL) lidera a disputa, com 56% dos votos válidos, contra 44% do petista, segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira.

Vários atores adotaram a estratégia de se instalar em praças – com quitutes – e usar placas com a frase: “Ainda na dúvida? Vamos conversar?”. Durante a semana, ações como essas, mas de pessoas anônimas, viralizaram nas redes sociais.

Patricia Pillar, que declarou voto em Ciro Gomes (PDT), seu ex-marido, no primeiro turno, vem fazendo campanha por Haddad no segundo turno. No Twitter, alguns usuários compartilharam nesta sexta-feira uma foto da atriz e do colega Enrique Diaz usando a placa no Largo do Machado, no Rio de Janeiro. No Instagram, o ator comentou: “Bora virar votos”.

VAMO VIRAR!!!!! Ao vivo no Largo do Machado pic.twitter.com/Yp8pwSLc8e — xcxcxcxcxc ❶❸ (@vicxcxc) October 26, 2018

A atriz Leticia Colin, a Rosa da novela das 9 da Globo Segundo Sol, compartilhou uma foto em seu Instagram em que ela aparece numa roda de conversa com a atriz Luisa Arraes e eleitores. “Conversando sobre liberdade. Revelando bizarras fake news. Pela vida, pelo amor, pelas minorias, que são gigantes. Conversando a gente discorda, dá risada, come bolo, conta coisas que o outro não sabia. Aqui é a favor do amor”, Leticia escreveu.

A atriz Leticia Sabatella também se instalou em uma praça, oferecendo bolo, café e água para quem aceitasse conversar com ela sobre as eleições. No Twitter, um vídeo mostra a atriz ao lado de uma mulher que afirma que “virou” e vai votar no Haddad.

Que mulher a Letícia Sabatella! pic.twitter.com/P7RZERe4Pk — César Macedo (@cesarmacedosilv) October 26, 2018

Já o ator Paulo Betti pegou o metrô e distribuiu panfletos na noite de quinta-feira. “Até o domingo eu não saio da rua”, disse ele, em vídeo publicado nas redes.

O ator Paulo Betti panfleteando no metro avisa: "Não vou sair das ruas até domiungi!" #BrasilViraHaddad pic.twitter.com/vMWQnjpo8m — Henrique Lula Fontana (@HenriqueFontana) October 26, 2018

(Com Estadão Conteúdo)