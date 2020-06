Na trilha do Oscar, Emmy cancela festa e Bafta é adiado

Seguindo o caminho do Oscar 2021, que foi adiado, outras grandes premiações sofreram o baque provocado pela pandemia do novo coronavírus. O Emmy, que celebra os principais títulos da televisão americana, divulgou alguns ajustes para este ano. Apesar de manter de pé a data prevista para acontecer, no dia 20 de setembro, o prêmio ainda não divulgou se terá mudanças no formato no dia da entrega dos prêmios. Já sua premiação secundária, o Creative Arts Emmys, que elege os melhores em categorias técnicas, vai ocorrer virtualmente. E o tradicional baile de gala Governors Ball, que acontece alguns dias após cerimônia, foi cancelado. É a primeira vez em 72 anos que o extravagante evento não acontece.

Outra premiação impactada pela pandemia foi o Bafta 2021. O primo britânico do Oscar adiou a data da entrega dos prêmios de 14 de fevereiro para 11 de abril e estendeu o período de elegibilidade dos filmes. Ele ocorrerá pouco mais de uma semana antes do Oscar e continuará servindo de “termômetro” para saber quais filmes serão aclamados pela Academia de Hollywood. “Essa mudança reconhece o impacto da pandemia global e acomoda um período de elegibilidade estendido. Mais detalhes sobre a cerimônia serão anunciados ao longo do ano”, disse a organização em comunicado.

Com os anúncios, é provável que outros grandes eventos culturais sigam o mesmo caminho em breve. O Globo de Ouro 2021, tradicionalmente a primeira premiação do ano, ainda não teve data anunciada, mas mudou em março os critérios de seleção dos filmes. Agora, para concorrer às estatuetas, os estúdios não precisam lançar os longas em cinemas e podem aproveitar a onda “televisiva” para liberá-los inicialmente em streamings e canais de TV. Em sequência no calendário, o Grammy 2021 a princípio continua marcado para 31 de janeiro, mas a organização do evento ainda não se pronunciou.