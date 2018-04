Myrian Rios faz proposta a Roberto Carlos na TV: ‘A gente podia voltar’

Roberto Carlos está solteiro, mas, se depender de Silvio Santos, não por muito tempo. No programa que foi ao ar na noite deste domingo no SBT, o apresentador instigou Myrian Rios, que viveu por doze anos com o cantor, a lembrar o casamento, mergulhar na nostalgia e fazer uma proposta ao “rei” da música brasileira romântica. “A gente podia voltar”, disse a atriz.

A conversa, com toques maliciosos na linha SS, foi pontuada por músicas que Roberto Carlos fez para Myrian Rios, segundo a própria. Tudo Para Quando a Gente Faz Amor foi a primeira a tocar, depois de Silvio Santos perguntar se Roberto era “bom de cama”. “Ê-ê, fiz alguma pergunta errada? Ah-ah. Queria saber se ele dorme bem”, emendou o apresentador.

“Pode ser que ele esteja até vendo o programa. O que você acha que ele vai pensar quando vir você dizendo que essa música foi feita para ele? Você acha que ele vai ficar com saudade ou vai dizer ‘Graças a Deus que eu me livrei dela?'”, provocou Silvio em seguida. Ao que Myrian Rios respondeu em tom idílico. “Ele vai dizer, ‘Puxa, foi uma época tão boa, a gente se amava tanto, a gente vivia sorrindo'”, respondeu a atriz. “Uma época boa, romântica.”

Mais adiante, ao comentar o estado civil de Roberto Carlos, Myrian Rios concluiu. “Ele está solteiro, eu também. A gente podia voltar, não podia?”

Confira abaixo o papo caliente entre Silvio Santos e Myrian Rios: