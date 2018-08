Músico dos Virgulóides passou por dois hospitais antes de morrer em casa

Marcello Cassettari, conhecido como Marcello Fumaça, 51 anos, da banda Virgulóides, morreu nesta segunda-feira após um acidente doméstico no domingo. O sepultamento aconteceu nesta quarta no cemitério da Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo a filha do músico, Fernanda Castrioto Cassettari Galvão, 25 anos, Marcello foi levado a dois hospitais na cidade, com fortes dores no corpo após cair no banheiro e bater as costas no vaso sanitário.

Inicialmente, o músico foi levado ao Pronto Socorro Quietude, onde fez um raio-x que constatou uma costela quebrada. De lá, ele foi encaminhado para o hospital Irmã Dulce, onde esperou por cerca de duas horas por atendimento. “Ele ficou em pé todo o tempo, com muita dor”, conta Fernanda. O músico fez outro raio-x e um exame de sangue. Por problemas na aparelhagem do hospital, Marcello voltou para casa e retornou ao hospital à noite para receber o mesmo diagnóstico. Ele recebeu alta, com recomendação de repouso por 8 semanas e prescrição de um forte analgésico.

“Eu avisei o hospital que ele sofria de hepatite C e cirrose hepática, que se algum órgão tinha sido atingido, ele precisaria ser atendido rápido, mas não me deram atenção”, diz Fernanda. “Ele acordou no dia seguinte, com tontura, falta de ar e calafrios.” A família chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou a atendê-lo, mas sem sucesso. Marcello morreu em casa às 14h. Segundo laudo prévio do Instituto Médico Legal (IML), o músico morreu de hemorragia interna, após uma costela perfurar o baço.

“Queremos justiça, ele procurou dois hospitais e foi mandado para casa para morrer”, diz Fernanda que procura conselho de um advogado para investigar se houve negligência médica.

Até o fechamento desta matéria, os postos de atendimento de saúde não se posicionaram sobre o caso.

Virgulóides

A banda de sambarock Os Virgulóides lançou seu primeiro disco em 1997. É deste trabalho que saíram alguns dos principais hits do grupo que encerrou as atividades em 2012. Bagulho no Bumba, por exemplo, foi uma das faixas mais executadas nas rádios naquele ano (veja o clipe abaixo).

No Facebook, Paulo Jiraya, integrante da banda, prestou homenagem ao amigo. “Hoje foi um dia triste. Recebi a notícia de que meu amigo de muitos anos Marcello Cassettari se foi. Trabalhamos juntos no Virgulóides nos anos 90 e fizemos muitas outras coisas juntos também. O Marcelo era um cara talentoso, tinha senso de humor, personalidade marcante e autêntica. Vai fazer muita falta. Meus sentimentos a toda a família e amigos mais próximos.”