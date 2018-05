Músico acusa Courtney Love de tentar matá-lo por violão de Kurt Cobain

Isaiah Silva, o ex-marido da filha de Kurt Cobain, Frances Bean, acusa a antiga sogra Courtney Love de tentativa de homicídio. De acordo com o site americano TMZ, o músico abriu um processo contra a cantora, alegando que ela teria participado de um grupo que arrombou a casa de Silva para agredí-lo-lo e tentar matá-lo, com o objetivo de recuperar o violão Martin D-18E de 1959, usado por Cobain no MTV Unplugged de 1994.

O instrumento foi disputado na justiça por dois anos durante o divórcio de Silva e Frances Bean. O músico afirma que a ex-esposa lhe deu o violão e em maio deste ano, foi acordado de que ele poderia ficar com o objeto.

Kurt Cobain durante gravação do MTV Unplugged com a banda Nirvana em 1994 Kurt Cobain durante gravação do MTV Unplugged com a banda Nirvana em 1994

De acordo com a publicação americana, Silva acusa os atore Ross Butler, o músico Michael Schenker e o detetive particular John Nazarian de terem contribuído para a conspiração de Courtney Love para recuperar o violão. O grupo teria invadido a casa do músico em Hollywood e o agredido. A equipe de Courtney ainda não comentou sobre o caso.